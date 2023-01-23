『【別注】BRIEFING / Fleet Messenger 13【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 05時 29分に出品され03月13日 05時 29分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PC対応の機能的なメッセンジャーバッグ



13インチのPCに対応したクッションパッド付のPCスリーブや、ドリンクボトル・折り畳み傘をスマートに収納できる間仕切りは使い勝手の良いデザイン



本体に対して斜めに取り付けたショルダーストラップは、背負いやすく、体に沿った設計

〈BRIEFING（ブリーフィング）〉らしい無骨なイメージを保ちつつ、機能的なデザインにまとめています。

シンプルでスタイリッシュなネイビーのメッセンジャーバッグ。日常使いに最適なデザイン



一度、使用しましたが、ほぼ新品に近い商品です



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【別注】BRIEFING

/

Fleet

Messenger

13