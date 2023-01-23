『SM◆林道◆荒木孝介 真作 新品 【パステル＋水彩】◆防水丁寧梱包◆奥秩父風景画【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 33分に出品され03月24日 16時 33分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格7020円
782 入札履歴
終了
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