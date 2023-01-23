『SM◆林道◆荒木孝介 真作 新品 【パステル＋水彩】◆防水丁寧梱包◆奥秩父風景画【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 33分に出品され03月24日 16時 33分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆作者名：荒木孝介

『美術市場』掲載 無所属

◆作品名：林道・奥秩父(埼玉県)

◆制作年：2024年

◆SM(サムホール)サイズ(22.7ｃｍ×15.8ｃｍ×厚さ約2ｃｍ)

◆画材/技法：木製パネルに水張り・メディウムで地塗りした厚紙にパステル＋水彩絵具で描画した肉筆絵画の原画です。

◆木製パネル裏面に、画題・作家名・制作年が本人直筆で書かれています。

◆発送方法◆

レターパックライトでの発送。番号追跡出来ます。発送後に追跡番号をお知らせ致します。

・郵便受けへの配達ですので配達時間指定は出来ませんが、ご不在でも配達されますので外出等自由です。

・作者署名捺印の領収証を同梱して作者が発送致します。

◆額縁は付きませんが、お手持ち品や市販のSM(サムホール)用の油絵用額縁に入れるだけで簡単に飾れます。

・作品側面は黒色で綺麗にテーピングしていますので、そのまま飾る事も可能です。



◆お取引終了まで、迅速で丁寧な対応を心がけて参りますので、宜しくお願い申し上げます。



◆荒木孝介略歴◆

長崎県五島生まれ。東京都在住。

九州産業大学芸術学部美術学科卒業。 FUKUIサムホール美術展優秀賞 。F4GP準グランプリ等入賞入選多数 。

東武百貨店、伊勢丹など有名デパート、画廊での個展・企画展多数開催。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 新品、未使用