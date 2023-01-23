『MacBook pro 13インチ 2020 i7 32GB 1TB 管3116【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 53分に出品され03月17日 13時 53分に終了予定です。即決価格は33,345円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★☆↓スペック情報↓☆★



色:スペースグレイ

型番:カスタム

CPU:corei7 2.3GHz

メモリ:32GB

SSD:1TB

バッテリー:430回 正常

※バッテリーは消耗品でございますので全商品到着時のバッテリーの保証はありません。

付属品:本体、充電器、USB-Cケーブル



※ログインパスワードは apple です



★☆↑スペック情報↑☆★



【外観について】

基本的には動作良好ですが、使用に伴うキズ、ステッカー跡、画面縁ゴムに傷みがありますので中古品として格安で販売しております！

動作確認済みですので届いてすぐに使用できます。

写真に写ってるいる物が全てになります。

※購入前にプロフィールをご一読よろしくお願いします。



※2日以内にお支払い可能な方は即買いOKです！



梱包済みですので写真の追加は出来ません。

パスワードはappleです。

word、excel、PowerPointなどは初期状態なので付いておりません。

オフィスソフトは無料でダウンロードできるOpen Officeをおすすめします。

iPad iphoneとの相性も抜群です。

テレワーク、プログラミング、動画編集などいろいろな用途で使用できるパソコンを揃えていますのでノートパソコン、PCの購入を検討してる方いかがでしょうか(^_^)？

他サイトにも出品しているので売れてしまったらいきなり取り消すことがあるのでご了承下さい。

即購入OKですが、入金が遅れる場合は購入後に取り引きメッセージを必ずよろしくお願いします。

管理番号:3116



取扱いモデル(マックブック)↓

#2009 #2010 #2011 #2012 #2013 #2014 #2015 #2016 #2017 #2018 #2019 #2020 #2021 #2022 #2023

になります。2008年以前のモデルは取り扱っていません。





在庫一覧は下記からご覧下さいませ。

#hosiP出品一覧 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル