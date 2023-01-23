『PULSE Explore ワイヤレスイヤホン CFI-ZWE1J【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 57分に出品され03月31日 23時 57分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今年の9月に購入しましたが、あまり自分には合わなかったので出品します。付属品は揃っています。

目立つキズはないですが、あくまで中古品ですのでご理解の上ご購入ください。箱にわずかに破れがあります。

おまけでシリコンケースをお付けします。

動作確認済み。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし