『本店限定！ TENDERLOIN 長袖Tシャツ ロンT ホワイト ブルー 白 L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 06時 49分に出品され03月17日 06時 49分に終了予定です。即決価格は12,904円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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TENDERLOIN の 本店限定ロンT です！



TENDERLOIN tenderloin

テンダーロイン てんだーろいん

LONG SLEEVE TEE 2D

ロング スリーブ ティー

ALSTYLE AAA

アルスタイル トリプルエー

APPAREL & ACTIVEWEAR

アパレル アクティブ ウェア

CLASSIC クラシック

PRINT LOGO BRAND GRAPHIC

プリント ロゴ ブランド グラフィック

PAINT

ペイント ペンキ

FULL SHIRT SHT

フル シャツ

WHITE BLUE NAVY

ホワイト ブルー ネイビー

シロ アオ コン

白 青 紺

XS S M L XL

2022年 2023年

SS AW FW 春夏 秋冬

SPRING SUMMER

FALL AUTUMN WINTER

ALL SEASON

オール シーズン

TOKYO JAPAN

トーキョー トウキョウ

ジャパン ニホン ニッポン

日本 東京 恵比寿 渋谷

直営 本店 限定 生産 販売



カラー ホワイト×ブルー

サイズ L

採寸 肩幅約52cm袖丈約60cm

身幅約55cm 着丈約78.5cm

素材 100%COTTON

購入場所 東京本店

付属品 なし



コメント

THE STYLIST JAPAN(ザスタイリストジャパン)大久保篤志さんの着用をご参考に是非‼︎



No.2024 1105 1029

MT112



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 本店限定！

TENDERLOIN

長袖Tシャツ

ロンT

ホワイト

ブルー

白

L