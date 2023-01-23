『カシミヤ セーター バナナリパブリック【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 10時 41分に出品され05月05日 10時 41分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ピンク

袖丈···長袖

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

ネック···Vネック

素材···カシミヤ

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バナナリパブリック カラー: レッド系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ カシミヤ セーター バナナリパブリック