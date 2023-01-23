『DIATONE/ダイヤトーン DS-600Z ペア スピーカーシステム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 30分に出品され03月30日 22時 30分に終了予定です。即決価格は11,350円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DIATONE 名機DS-600Zペアセットです。



自宅で使用しておりましたが機器入れ替えの為出品いたします。



中古品のため多少使用傷等ございますが ユニット破損はありません。



かなり年式の古いヴィンテージスピーカーになりますので

中古品ご理解の上ご購入くださいませ。



傷等は画像にてご確認よろしくお願いします。



ヤマト運輸にてプチプチ梱包に段ボール梱包2個口発送になります。



★低域用27cm コーン型

★中域用10cm コーン型

★高域用2.5cm ドーム型



★定格インピーダンス6Ω

★再生周波数帯域37Hz～32kHz

★出力音圧レベル90dB/W/m

★クロスオーバー周波数600Hz、4kHz

★最大入力150W(EIAJ)

★外形寸法幅322x高さ575x奥行285mm

★重量16kg(片側)





形状···ブックシェルフ型 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミツビシ