『HUMAN MADE ショルダーバッグ 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 45分に出品され03月21日 23時 45分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 humanmade fukuokaで購入しました。



【ブランドの魅力】

HUMAN MADEは、ストリートファッション界で人気のあるブランドであり、独自のデザインと高品質な素材が特徴です。このショルダーバッグは、そのブランドのアイデンティティを強調しています。



【機能性】

コンパクトなサイズながら、日常の必需品を収納できる十分なスペースがあります。ショルダーストラップは調整可能で、快適な着用感を提供します。



【スタイル】

シンプルでありながら目を引くデザインは、カジュアルなコーディネートに最適です。ロゴがアクセントとなり、ファッション性を高めています。



- ブランド: HUMAN MADE

- 色: 黒

- タイプ: ショルダーバッグ

- デザイン: ロゴ入り

- 内側タグ: HUMAN MADE





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒューマンメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ HUMAN

MADE

ショルダーバッグ

黒