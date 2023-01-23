『SNIDEL スナイデル ショルダーリボンニットトップス【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 07時 43分に出品され04月17日 07時 43分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます✨️



☘即購入大歓迎☘

※ご質問やご要望がある場合は、ご購入の前に、コメントにてご確認をお願いいたします✨️購入後のご質問や御要望はお答えが難しいです。



【商品説明】

SNIDEL

スナイデル

ショルダーリボンニットトップス

カラー→ IVR アイボリー

サイズ→フリー

正規品

タグ付き新品未使用品です✨️



⚠️発送に関して⚠️

・梱包後にらくらくメルカリ便↔ゆうゆうメルカリ便変更することございます。ご了承くださいませ。

・購入後の「いつ発送ですか？」や「早く発送して欲しい」等のコメントはお控えください。

・匿名配送を利用している為、到着日はこちらではわかりかねます。



⚠️お値下げはおまとめ買いの方のみ⚠️

(単品購入のお値下げ交渉のコメントは削除させて頂きます。)

おまとめ買いでのお値引希望の方は、メルカリのまとめ買い機能を使っての申請をお願いいたします。(それ以外はお受けしておりません。)



✅梱包について

お洋服は、送料の関係で、圧縮する等、かなりコンパクトに梱包させて頂く場合がございます。



✅専用出品＆お取り置きは、トラブル防止の為、御遠慮させて頂いております。

12870(220)-14545 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ SNIDEL

スナイデル

ショルダーリボンニットトップス