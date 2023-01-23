『【カシミヤ100%】ザロウ ニット オーバーサイズ Ｖネック ゆったり【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 12時 01分に出品され03月22日 12時 01分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報



・サイズ表記【F】



・ブランド【THE ROW】



・素材【グレーの部分カシミヤ100% アイボリーの部分コットン 100%】



・色【グレー アイボリー】



・実寸サイズ【着丈76cm 身幅62cm】





✴︎状態✴︎



多少の使用感ございますが、着用に問題無く、まだまだ使っていただけます☺︎





※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。 光の加減で色味が写真によって異なる場合ございます。



【補足】

プロフィールにて、ご購入の際の注意事項などを説明しております。またお値引き等に関しても記載しておりますので、1度目を通していただけると幸いです(o^^o)



商品の検品はきちんと行っておりますが、写真に写りきらない傷やわずかな変色等の見落としがある可能性もございます。できるだけ説明欄に記載するよう心掛けておりますが、新品同様のものをご希望のユーザー様はご購入をお控えください。



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など出品しております☺︎



DM1218-12000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ザロウ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【カシミヤ100%】ザロウ

ニット

オーバーサイズ

Ｖネック

ゆったり