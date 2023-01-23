『keboz pants ケボズ デニムパンツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 16分に出品され03月31日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>パンツ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|XL(LL)
|ブランド:
|ケボズ
デッドストック ヴィンテージ 90s USA製リーバイス610 W33
¥ 10140
【定価2.4万】【新品未試着】【31】ESSENTIALS デニムパンツ
¥ 10140
NEAT ニート Wool Plaid / OVERALLグレー チェック柄
¥ 18400
アメリカ軍 A-11 黒タグ未使用品
¥ 87750
conp 24aw paint denim
¥ 12025
Denim Tears 501 LEVIS ポケットジーンズ BLACK
¥ 14600
Carhartt ダック地 オーバーオール 36×32 アメカジ古着
¥ 9672
【90s！USA製 バレンシア w40】LEVIS 501xx 555
¥ 10529
ディッキーズ Virgil Abloh レジストラパンツ ヴァージル・アブロー
¥ 17500
supreme distressed loose fit jean
¥ 21450
DIESEL ディーゼル ジョグデニム ジョグジーンズ W26
¥ 7800
stranger things デニムパンツ
¥ 11050
WTAPS BLUES SKINNY / TROUSERS DENIM
¥ 12870
Levis 501 オリジナル 赤耳 ビンテージ 80‘ 右膝破れ有り
¥ 11050
80s VINTAGE Levis 40505-0212 W30L30
¥ 11111
カーハート ダブルニー GVL 28/30
¥ 15400
00s vintage デザイン フレアデニム アーカイブ y2k グランジ
¥ 8330
DESCENDANT ワークパンツ ベージュ
¥ 10530
落札価格7800円
519 入札履歴
終了
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