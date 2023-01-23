『keboz pants ケボズ デニムパンツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 16分に出品され03月31日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 目立つ傷や汚れはありません。

数回着用しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ケボズ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ keboz

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ケボズ デニムパンツ