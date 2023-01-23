『LOUIS VUITTON ルイヴィトン M51145 ルーピングGM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 01時 19分に出品され04月12日 01時 19分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド&アイテム

LOUIS VUITTON ルイヴィトン M51145 ルーピングGM

シリアルあり



◾️サイズ

縦：31

横：30

マチ：10



■状態

ABランク：若干汚れ等あり



新品未使用

Aランク：美品

ABランク：若干汚れ等あり

Bランク：汚れ等あり

BCランク：気になる汚れ等あり

Cランク：状態悪いが使用可能

Dランク：全体的にかなり状態悪い



■定価

-



■注意事項

・厳選したお品物を出品しており、状態の確認もシビアに行なっておりますが、

確認作業は人間が行なっている為、細かな汚れ等の見落としがある場合がございます。



■購入元

大手大阪のオークション



■配送

ヤマト宅急便または日本郵便になります



カラー...ブラウン

ルイヴィトン/柄...モノグラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

ルイヴィトン

M51145

ルーピングGM