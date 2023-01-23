『G.F.G.S. for ADAM ET ROPE 別注ボートネックボーダー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 16時 59分に出品され04月28日 16時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2度着用の美品です。

アダムエロペ公式オンラインで予約購入したものです。

ブラック×ホワイトは人気だったと思います。



SELECTITEM-

◆2023-24春夏◆

ADAMETROPEFEMME



【Material】

・コットン素材



【Design】

23AWで大人気だったデザイン

前身頃は細ピッチ、左袖を太ピッチのボーダーで仕上げ、ゆったりとしたリラックス感のあるオーバーサイズ。

カラーブロックでデザインした、ボーダー柄のボートネックプルオーバーは、

春らしい明るい色味と、白ベースのボーダーが新鮮です。



柄・デザイン···ボーダー



カラー···ブラック



カラー···ホワイト



カラー···ブラック



袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アダムエロペ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ G.F.G.S.

for

ADAM

ET

ROPE

別注ボートネックボーダー