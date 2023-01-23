『1297送料無料エリア多数！安心保証付き！安全整備済み！電動自転車【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 05時 44分に出品され03月29日 05時 44分に終了予定です。即決価格は29,070円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ‼️期間限定セール‼️

関西の方は5000円引き

関東の方は3000円引き

になります。



◯発送について◯



送料無料エリア



関西エリア 大阪から100キロ以内

関東エリア 東京から50キロ以内

その他 愛知県 静岡県

詳しく知りたい方はコメントください。

それ以外の地域の方は事前にコメント下さい。

配送料をお伝えします。



配達はまとめての配達になりますので到着までに最長3週間ほどかかる場合がありますのでご理解の程よろしくお願い致します。

お渡しはすべて置き配になりますので日にちと時間帯の指定は出来かねます。

(但し発送不可の地域もありますので事前にコメント下さい。)



○置き配の詳細○

ご自宅の前(マンションの場合は駐輪場)に

自転車を置き充電器は前カゴに入れます。

書類と鍵はポストに入れます。



防犯登録は大阪は無料でさせて頂きます。

その他は販売証明証をお渡し致しますので

お近くの自転車屋さんで登録をお願いします。



安心1ヶ月保証付き❗️

詳細はプロフィールをご覧下さい。



◯商品説明◯



メーカー ブリジストン



サイズ 26インチ



鍵は1枚です。

プラス2000円でスペアキー作成可能です。



◯バッテリーについて◯



バッテリー 高品質バッテリー

6ahで新品(100%)から比べて残り実用量が約90%です。



プラス18000円で8.9ah新品バッテリーに変更可能です。



バッテリーが不要な方は2000円引き

充電器が不要な方は1000円引き



○タイヤ○



前後タイヤ溝あり



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