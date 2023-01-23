『To b. by agnes b. チェック ドッキングワンピース サイズ38【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 18時 17分に出品され03月04日 18時 17分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 To b. by agnes b.

トゥービーバイアニエスベー

チェック ドッキングワンピース サイズ38



色:ネイビー

サイズ:38

素材:ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン



袖丈約58cm

肩幅約32cm

身幅約48cm

ウエスト約33cm

着丈約93cm



目立つ傷や汚れ等はないと思いますが、

自宅保管品であるため神経質な方はお控えください。



即購入okです。

お取引・コメントの際はプロフをご一読ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: トゥービーバイアニエスベー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ To

b.

by

agnes

b.

チェック

ドッキングワンピース

サイズ38