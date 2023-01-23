『AND WANG School tie shirt suit onepiece【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 22時 13分に出品され03月22日 22時 13分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 似合わなかったので出品です。試着のみです。タグ付き。



002size

着丈74cm 肩幅38cm バスト83cm ウエスト66cm ヒップ90cm 袖丈62cm 袖口11cm 裾巾90cm



ミニワンピース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: メルトザレディ

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