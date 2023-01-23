『★美品★バリー☆Hely.O スニーカー ラムレザー Ballyストライプ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 18分に出品され03月14日 22時 18分に終了予定です。即決価格は13,950円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 HELY.O

参考価格88,700円



《商品詳細》

BALLY(バリー)のスニーカー

ウィメンズ

プレーン ラムレザー製

本革

スエードのディテール

サイドに Bally ロゴと Bally ストライプ

バックに Bally ストライプ ディテール

レースアップスタイル

ラウンド トゥ

ラバーソール



《サイズ》

25.5cm

US7.5



《コンディション》

5回ほど着用しました。

アウトソールに通常使用分の汚れがありますが、目立った傷汚れ無くとても綺麗な状態です。

シューズ内側に革の証明シールが剥がれかかっています。私は剥がさずに使用していましたが、通常は剥がして履きますので、剥がすことをお勧めします。



《原産国》

スイス製



メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ★美品★バリー☆Hely.O

スニーカー

ラムレザー

Ballyストライプ