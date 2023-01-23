『ノースフェイスバルトロライトジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 10時 48分に出品され03月22日 10時 48分に終了予定です。即決価格は27,489円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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佐賀県古物商許可

911040009589





△値下げ交渉に関して△

大幅な値下げはできかねます。











■ブランド名 商品状態■



ノースフェイスバルトロライトジャケット

ミリタリーオリーブ





nd ９１７１０



特に汚れなく美品です！！

クリーニング済







◎サイズ ◎



Ｓ



◎ 実寸 ◎



・着丈 68

・身幅 55

・袖丈 65



◎ カラー ◎

ミリタリーオリーブ



■ その他 ■



・発送は全て送料込みになります！！



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・ご不明な点はお気軽にお申し付け下さい。



・商品管理番号

01032000A22 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイスバルトロライトジャケット