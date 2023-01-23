『山と道 アルファアノラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 00時 57分に出品され03月18日 00時 57分に終了予定です。即決価格は14,310円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーラテック アルファダイレクトを内面に使用したアクティブインサレーションです。



厳冬期 八ヶ岳ではベースレイヤー、メリノロングTの上にこれを着てオーバーヒートすることなく快適に10時間歩けました。

元々通気性があって暖かい物ですが、さらにベンチレーションもあり体温調節も容易です。



厳冬期登山の機会がなくなりオーバースペックなので出品します。



数度の使用のみで大変綺麗な状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヤマトミチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 山と道 アルファアノラック