『ルコック レインウェア ネイビー×ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 09時 28分に出品され04月18日 09時 28分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルコックのレインウェアとレインキャップです。



ウェアもキャップも新品未使用品ですが、付属の袋に収納していたためシワがございます。



洗濯すれば元に戻ると思いますが、気になる方は購入をお控えください。



QGMNJH00W 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ルコックスポルティフゴルフ