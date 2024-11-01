『未使用未開封品 Nintendo ニンテンドースイッチライト グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 19時 42分に出品され03月24日 19時 42分に終了予定です。即決価格は11,435円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用未開封品です。



現在、手元に4台在庫あり。



2024/11納品の商品です。

楽天ブックスサイトで購入しました。



未使用未開封のニンテンドースイッチライトグレー本体です。



よろしくお願いします。







#ニンテンドー #Nintendo #Nintendo Switch #Nintendo Switch Lite



Nintendo Switch Lite グレー

ブランド：任天堂 Nintendo Switch

セット内容：本体のみ

パッケージ種類：通常版

色：グレー系 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>Nintendo Switch 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニンテンドースイッチ