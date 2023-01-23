『MacBookPro美品/ Sonoma /Windows11/AdobeCS2【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 13時 18分に出品され04月22日 13時 18分に終了予定です。即決価格は13,515円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 おすすめポイント



2016年9月購入キーボードに

カバーで使用、あまり

使用して無く綺麗美品です

MacBook Pro

Retina 13.3インチ

Late 2015

ノートパソコン

メモリ8GB

128GB のSSDにOSを

Sonoma / Windows11の

Boot Camp仕様

IllustratorやPhotoshopに

興味がある方にお勧め

Windows11に

Adobe CS2と

LibreOfficeをインストール

即使用出来ます



状態



液晶画面も良好で

明るい画面

経年によるスレが

ほとんど無く

年式の割に綺麗な状態

写真を確認して下さい

iD..user PW..0000に初期設定

した状態で即使用出来ます



スペック



☆機種ID...MacBookPro12.1

2015

☆モデルナンバー…. A1507

☆CPU… Intel Core i5 2.7GHz

☆グラフィック……

Intel Iris Graphics 6100 1536MB

☆メモリ.....8GB

☆SSD.....128GB

☆液晶モニター…..13.3インチ

☆バッテリー……充放電回数 10

状態 正常

☆DVDドライブ …なし

☆無線Wi-Fi……動作OK



付属品



純正化粧箱

MagSafe アダプター

延長コード

キーボードカバー



(写真にあるものがすべて)



注意点等



Adobe CS2 は以前の仕様です

現在も現役で使用されていますが

CS2はサポート終了で

ユーザーにライセンスオープン

されたもので、使用可能ですが

アップデート等はできません ので

動作は保証は出来ません

(CS2 おまけです)



Sonomaは

この機種が非対応ですが

パッチ(Open Core)を

適用インストール

価格は随時見直しますので

値下げ交渉は致しません。

トラブルを避ける為、返品、

キャンセル、「専用」などの

個別対応はご遠慮ください

状態は個人的主観です used品で

ある事にご理解をいただいた上で

購入をお願いいたします



◾︎ 出品内容の画像文章の

無断使用転載はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル