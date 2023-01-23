『2022年製SHARP 洗濯乾燥機8kg ES-PW8G-S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 59分に出品され03月10日 14時 59分に終了予定です。即決価格は40,020円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年製、2023年の頭にヨドバシカメラで12-13万で購入しました。

事務所用でしたので、タオルしか洗っておらず

50回も使っていないのでかなり綺麗です。

傷1つ見当たりませんが

8枚目のホコリフィルターの端っこだけが

少しだけ弱くなっています。



【お届け方法】



ヤマトらくらく家財便での配送(送料設置無料)



こちらの商品は送料無料で設置費込みとなります。

※必ず設置場所を確認し設置可能であることを確認した上でご注文お願い致します。

※取付は別途費用(+3300円)が発生致します。こちらはご購入者様がヤマトの方へ直接支払うようです。

※沖縄、北海道、離島への配送は配送不可または別途送料が発生いたします。





【商品詳細】



●最適な選択方法をサポート

「COCORO HOME」「COCORO WASH」に連携

●新ダウンロードコース追加

AIが洗濯物の仕上がりの好みを学習し、理想の仕上がりに近づける

●新ダウンロードコース追加

「液体石鹸コース」「ナイトコース」新対応

●超音波ウオッシャー搭載

頑固な汚れスポット洗濯ができる

●プラズマクラスター搭載

ハンガー除菌・乾燥/除菌・消臭コース

●操作がしやすい

軽量フラットトップ、光るタッチナビ、音声機能、槽内LED

●WIDEマウス

洗濯物が入れやすく取り出しやすい



メーカー：SHARP

型番：ES-PW8G-S

年式：2022年製

標準脱水容量：8.0㎏

標準乾燥容量：4.5㎏

標準使用水量：83L

定格周波数：50/60Hz

サイズ：幅600×奥行650×高さ1020(mm) 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ