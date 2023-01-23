『ヴィトン モノグラム アンプラント スピーディ バンドリエール25 M45840【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 22時 09分に出品され03月06日 22時 09分に終了予定です。即決価格は159,600円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○国内正規店購入です。



○1度だけ短時間使用なので新品同様となります。



○箱と鍵もございます。



○2021年秋の限定品です。



○すり替え防止の為返品交換は受け付けません。ご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。



型名...スピーディ・バンドリエール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ ヴィトン

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アンプラント

スピーディ

バンドリエール25

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