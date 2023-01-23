『NIKE AirMax97 All-Over Print Black Red【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 10時 26分に出品され04月18日 10時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|27.5cm
|ブランド:
|ナイキ
Crockett＆Jones BELGRAVE3ベルグレイブ3
¥ 18213
アディダス×ネイバーフッド Adimatic
¥ 12999
美品 ニューバランス M1500PGL グレー US10 28cm
¥ 12400
SL72 ボブマーリー 28cm
¥ 11111
Yoyo様宛 専用
¥ 4600000
未使用！ Dr.Martens ドクターマーチン 3ホール シューズ 26.5
¥ 10140
VANS アナハイム オーセンティック 29cm
¥ 9588
adidas YEEZY Boost 350 V2 Dark Salt
¥ 12350
25cm NIKE インフィニティ エース ネクスト DX0127-100
¥ 7799
SALOMON XT-6 28cm
¥ 12350
26.5 adidas YEEZY Form Runner MX Granite
¥ 9360
clinch Hi-Linr Boots
¥ 105300
converse チャックテイラー
¥ 8580
KIKO KOSTADINOV x Asics UB6-S GT-2160
¥ 10400
【新品未使用】27.0 newbalance BB550HSB ライトグレー
¥ 8580
JIMMY CHOO ジミーチュウ スニーカー ベルグラビア 43 ブラック 黒
¥ 13050
1度履きのみ美品 定価68200円 エンダースキーマ 忌野清志郎 ハラコシューズ
¥ 12500
未使用 ALIZONALOVE チェーンサンダル41 ブラック スポーツサンダル
¥ 9360
落札価格9360円
931 入札履歴
終了
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