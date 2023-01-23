『NIKE AirMax97 All-Over Print Black Red【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 10時 26分に出品され04月18日 10時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

超激レア

AirMax97 All-Over Print Black Red

絶版カラーリングになります。

激レアカラーになります！



型番：AR4259-001

サイズ : 27.5cm



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【値段】

プレ値段の定価が

35,000

↓

期間限定の特別価格

12,000で出品します！



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【出品理由】

ナイキ正規店で購入。



引っ越しのため整理整頓

一度しか履いておらず、

長く履いてもらう方に譲りたいため(^^)



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【状態】

一回のみ着用なので

底の減りもありません！

ペットなし、タバコなし



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#NIKE

#ナイキ

#エアーマックス

#スニーカー



メインカラー···ブラック、レッド

人気モデル···NIKE エアマックス97



モデル名···AIR MAX



エアマックス/種類···97 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

AirMax97

All-Over

Print

Black

Red