『TATRAS タトラス New ポリテアマ ダウン タグ付き ネイビー 3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 13時 24分に出品され04月01日 13時 24分に終了予定です。即決価格は32,250円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TATRAS タトラス



NEW⭐︎ ポリテアマ



●生地が一新し、張り感ある仕上がりに

新しい生地に変わった方のポリテアマです☺︎



ギャランティーカード タグ付き



タグがブラックにグレーのTATRASロゴですので新しい型です。（写真3枚目）旧型はブラックにゴールドなどです。



ネイビー



サイズ 03



ロング丈 ミドル丈 ダウン コート アウター レディース フード



とてもシルエットが綺麗です(^ ^)



付属品 ギャランティーカード タグ





素材(表地)···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS

タトラス New

ポリテアマ ダウン タグ付き ネイビー 3