『ルイヴィトン コインケースM61926ポルトモネ ロン モノグラム フランス製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 21時 13分に出品され04月24日 21時 13分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■型番

M61926



◾️サイズ

約 W10.5cm✖️H9.7cm✖️D1cm



中古品につき、神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ルイヴィトン

コインケースM61926ポルトモネ

ロン

モノグラム

フランス製