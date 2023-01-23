『SALOMON XT-6 28cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 15時 15分に出品され03月03日 15時 15分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今年原宿のキックスラボで購入

着用機会が無いため出品します

まだまだ綺麗だと思います

28cm

箱付きです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ SALOMON

XT-6

28cm