『タグ付き◎Levi’s Vintage Clothing 213 No.2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 31分に出品され03月25日 08時 31分に終了予定です。即決価格は45,000円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆お値下げは10%未満でしたら商品によっては検討いたしますが、とても希少なものもありますので、あまり期待はされないでくださいね>⁠.⁠<

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現在ワードローブ整理中のため、今後も時間を見て出品いたします。



Levi’s Vintage Clothing 213 No.2 denim jacket

ライトブルー

サイズ…36(S)



夫のクローゼットから出品シリーズです♪

何かご質問あればお気軽にどうぞ(^^)



コットン100% 12.5oz

アメリカ製

未使用、タグ付き



着丈…56cm

身幅…48cm

袖丈…53cm

肩幅…46cm

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1929年に発見された213 No.2 denim jacket (通称セカンド)を忠実に復刻。



「Levi’s Vintage Clothingについて」

1998年 リーバイスヨーロッパが、過去のリーバイスジーンズを忠実に復刻するために、LEVIS VINTAGE CLOTHING（通称・LVC）プロジェクトを開始。その初期モデルとなります。

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大きめの作りなので、フリーサイズとさせていただきました。上記とご自身のサイズを見比べてご検討くださいませ。



素人採寸につき、誤差が生じるおそれがあります。



素人検品のため見落としがあるかもしれません。あらかじめご了承くださいませ。



あくまでも中古品になりますので、完璧をお求めの方や神経質な方はご購入をご遠慮くださいませ。



良いお取引となりますように(^^)

ありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: リーバイスビンテージクロージング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タグ付き◎Levi’s

Vintage

Clothing

213

No.2