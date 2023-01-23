『patagonia パタゴニア R2 フリース M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 04時 50分に出品され04月19日 04時 50分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニア R2 フリース です。

街着に数回着用しただけの美品です。



発送する際は

小さくコンパクトに

折り畳んで発送します。



写真をご覧いただき

ご理解の上

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ patagonia

パタゴニア

R2

フリース M