『コムデギャルソンレディースGEB037 XS【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 17分に出品され03月24日 16時 17分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 色···ブラック

素材···コットン

カラー/ネック···レギュラーカラー

透け感···透け感なし

季節···秋冬



着丈···66cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ コムデギャルソンレディースGEB037

XS