『新品未使用 コーチ ヴィンテージ タンレザー ポーチバッグ 7165【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 23時 15分に出品され03月12日 23時 15分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ２５年程前にニューヨークのショッピングセンター内のCOACHで購入しそのまま保管していました。



《実寸》

縦:12cm

横:20cm

マチ:3cm



ご参考

先程、eBayで同じ物が$249で出品されているのを見ました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

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コーチ

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タンレザー

ポーチバッグ

7165