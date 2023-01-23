『CELINE クラシック トリオンフ バッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 07時 52分に出品され03月09日 07時 52分に終了予定です。即決価格は26,404円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CELINE クラシックトリオンフ シャイニーカーフスキン

ご覧頂きありがとうごさいます。



実物の写真 になります。

即購入OKです。



伊勢丹で購入いたしましたが、資金不足のため泣く泣く出品いたします。

5回使用しましたが傷はなく新品同様だと思います。



22 X 15.5 X 6 CM

カーフスキン

ラムスキン（裏地）

ゴールドのメタルハードウェア

クロスボディキャリー & ショルダーキャリー

トリオンフ メタリッククロージャー

内側にコンパートメント X 3

内側にジップ付きポケット X 1

内側にフラットポケット X 2

調節可能なストラップ 最短 44 CM & 最長 51 CM





【付属品】

写真に写っている物全て。（輸送中箱崩れの可能性があります。）



希望価格があるのならば、コメントをお願いいたします。

気持ちよくお取引をしたいので、

大幅なお値下げはしないことにしました。

よろしくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINE

クラシック

トリオンフ

バッグ