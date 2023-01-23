『美品 パウダーステップジャケット 150 モンベル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 05時 31分に出品され04月12日 05時 31分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベル スキーウエア 中綿入りジャケット



数年前に購入して3回使用しましたが汚れや傷などもなく全体的に綺麗です



キッズ150

ブルー系 青色



中古になりますので細かいところまで気になる方はご遠慮ください



よろしくお願いいたします



お値下げ不可 採寸不可





商品情報

冬のトレッキングやスキーなど、本格的な使用に適した中綿入りの防水ジャケットです。大人用モデル同等の高い機能を備えながら、扱いやすさと安全面にしっかりと配慮。左袖にはリフト用ICチップを収納できるアクアテクト®ジッパー付きポケットを設けています。ワンサイズで約20cmの身長差に対応できるため、成長の早い子どもでも長く着用できます。キッズのスノースポーツ用パンツやビブと上下つなげられるシステムを備え、雪の侵入を防ぎます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 150cm