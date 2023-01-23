『カメラ付き 自動給餌器 スマホ遠隔 トレイ付き ドックカメラ 犬猫用自動給餌機【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 10時 05分に出品され03月24日 10時 05分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます



購入希望のコメントを頂いても、お返事に時間が掛かってしまう可能性があり、コメントなしでご購入された方優先になってしまいますのでぜひコメントなしでご購入下さいませ。



☆新品未使用・送料無料☆

写真撮影の為の開封、また動作確認などしている場合がありますのでご容赦頂きますようお願いいたします





【二つ】

（メールアドレスと二次）の接続方法あります、リアルタイムの声掛可能で前の製品よりもっと便利だと思います【携帯でタイマー設定で自動リピート給餌】：1日6回まで、各4グラム刻みで0~400gまで設定可能！小、中、大型犬、猫用（室内用）。ワンちゃんやネコちゃんだけでお留守番するときも規則正しくペットフードを自動で与えることができます。



【小容量フードタンク＆洗える】：およそ約3.5L容量フードタンクで継ぎ足しの手間が少なくてラク！ 旅行などで数日お家を留守にする時も安心です。フードタンクもトレイも脱着が簡単だから気軽に洗えていつも清潔で快適！



【録音/ビデオ給餌機能搭載】：大好きなあなたの声でごはんだから、猫ちゃんわんちゃん食欲増進！リアルタイムでの声かけが可能です。



【いたずら防止】：猫ちゃんの手突っ込み食い防止に排出口を狭小設計＆内部部品を特別設計



【ペットの成長段階】

全成長期

【色】

ホワイト

【サイズ】

38*28*20CM

【特殊な用途】

介護用, 屋内用, 胃・消化, 応急処置用, 体重管理

【電池使用】

いいえ



設定した時間に設定した量のご飯が自動で供給されます。停電時も餌供給は続けられます。外出先からスマホで遠隔操作し、好きな時に餌を与えることも可能です。カメラ付きなので家にいるペットの様子も確認でき、真っ暗でも暗視モードに自動で切り替わり確認できるようになっています。マイクもついているので呼び掛けることも可能、ペットの声も確認できます。取り外し可能ステレンス製のお皿付きで衛生的です。



値下げの対応はしておりません。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>首輪・ハーネス・リード 商品の状態: 新品、未使用 カラー: ホワイト系