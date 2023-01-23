『WACOM Cintiq Pro 22 DTH227K4C専用脚【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 09時 59分に出品され03月25日 09時 59分に終了予定です。即決価格は238,370円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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WACOM Cintiq Pro 22 DTH227K4C 付属品有 動作OK



【お譲り内容】

・Wacom Cintiq Pro 22 正規価格448,800円(税込)

・Wacom Cintiq Pro 22 Stand 正規価格83,380円(税込)



計2点／スタンドは取り外しをせずにお送りさせていただきます。



正規合計価格 532,180円





購入して4.5回軽く使いましたが想定よりサイズが大きく自分向きではなかったため出品致します。

モニター部分には保護シールが貼ってありますが、不要な場合剥がしてからお送りいたしますので購入後お申し付けください。



⭐︎元の箱とクイックスタートガイド(紙の簡易説明書)廃棄済のため付属しません。たのメル便にてしっかりとプロに梱包をして頂いて発送させていただきます。



上記の⭐︎以外の付属品は揃っております。詳細はワコム公式などでご確認ください。

価格交渉などのコメントは全て削除させていただきますのでご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ワコム