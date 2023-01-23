『ルイガノ 子供用自転車 16インチ ピンク 新品補助輪付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 12時 02分に出品され03月28日 12時 02分に終了予定です。即決価格は7,625円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカー:ルイガノ

サイズ:16インチ

カラー:ピンク



室内保管していたため状態はご覧の通り綺麗な方かと思います。



ハンドル、サドルにひび割れ等の劣化無し

タイヤの減りなし

記名なし

気になる本体の傷は写真に載せたものが全てになります。

他は気になる傷や汚れは見当たりません。

子供の中古品になりますのでご理解いただける方に。



ベルが購入の際ついていた純正のものではなくフライングタイガーで買ったピンクのお花のベルに付け替えています。

純正の黒いベルもお付けします。



純正の補助輪は未使用です。

補助輪不要の場合は1000円お値引きします。



取扱説明書もお付けします。



ペット、喫煙者おりません。



このお値段は直接取りに来てくれる方用に着払いにしております。



郵送ご希望の方は梱包たのメル便に変更しますため、お値段も変わりますので購入前に事前にご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイガノ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

自転車本体 タグ ルイガノ 子供用自転車

16インチ

ピンク 新品補助輪付き