『MARNI 2021MIXジャケット 44 クローバー刺繍【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 08時 22分に出品され03月23日 08時 22分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MARNIのMIXクローバージャケットになります。



21SSのアイテムになります。



MARNIらしいネイビーカラーとブラックカラーをミックスしたデザインになります。



凝ったデザインで袖口にクローバーのパッチが付いております。



ポケットもアウトポケットになっている為、カジュアルにもフォーマルにもお使い頂けます。



1年ほど着用したのでやや使用感あります



サイズ44

肩幅約43cm

身幅約50cm

袖丈約62.5cm

着丈約70cm



定価20万円ほどでした

表参道店で購入したと記憶しております



他ご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MARNI

2021MIXジャケット

44

クローバー刺繍