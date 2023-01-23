『ポケモン カセット 8個セット売り【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 04時 53分に出品され05月13日 04時 53分に終了予定です。即決価格は9,389円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 タイトルの通りになります。

DS/3DSで使用できるカセットのセットです。



ポケットモンスタープラチナ

ポケットモンスターソウルシルバー

ポケットモンスターブラック

ポケットモンスターアルファサファイア

ポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊

ポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊

ポケモンレンジャーバトナージ



上記動作確認済み。（カセットが読み込まない場合、息を吹きかけると動きました）



リーフグリーンに関しましては動作確認できる本体を紛失してしまっているので動作確認ができていないこと、ご理解いただける方のみご購入くださいませ。



全てカセットのみになります。



またデータは全て削除していません。



ブラックには

エンテイ

カイオーガ

ダークライ

マナフィ

ラティアス

ミュウツー

ライコウ

ルギア

の色違いがいます。（ラティアスのみレベルが低いですが他は確か100レベだったと思います）





何かございましたら必ずご購入前にコメントの程よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>ニンテンドー3DS/2DS 商品の状態: やや傷や汚れあり