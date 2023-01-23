『Panasonic EH-NA0B-PN ナノイー&ダブルミネラル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 30分に出品され03月19日 08時 30分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パナソニック

ナノイー

nanoe

moisture+

ダブルミネラル



髙浸透ナノイー

ミネラルマイナスイオン

イオンチャージplus

速乾ノズル

温冷リズムモード

毛先集中ケアモード

スカルプモード

2020年製



久しぶりにドライヤーを買うんだったら、良いものをと思い書いました

でも短髪のため2回しか使わず、眠ってました。









#EH_NA0B

#パナソニック

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人気シリーズ···ナノケア EH-NA0G 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック