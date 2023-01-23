『絡繰魂 龍虎ヴィンテージベトジャン 243089 ブラック XL 和柄アウター【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 04時 50分に出品され03月17日 04時 50分に終了予定です。即決価格は9,867円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハードでゴージャスな和柄が売りの

「絡繰魂（からくりだましい」の

龍虎ヴィンテージベトジャン 243089です。



●素材：綿（コットン）100％ デニム生地



●サイズ：XL

（LL・2L・身幅：62cm・着丈：70cm・肩幅：50cm・袖丈：65cm・外周で計測）



●カラー：ブラック



●グラフィック：すべて刺繍



●生産国：中国



全国送料無料で発送します。



コメントなしの即購入も歓迎します。



なお、水曜・日曜・祝祭日およびゴールデンウィーク・お盆・年末年始は休業ですので、その間のご購入・コメントへの対応は翌営業日となります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: カラクリダマシイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 絡繰魂

龍虎ヴィンテージベトジャン

243089

ブラック

XL

和柄アウター