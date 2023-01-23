『【美品】GUCCIグッチ＊ハンドバッグバンブー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 13時 37分に出品され03月06日 13時 37分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規店にて購入したGUCCIのバッグです。

数回使用し、自宅保管しておりました。





美品なので、使っていただける方にお譲り致します。

シンプルで使いやすいデザインだと思います。





取り外し可能な専用ベルトが付いており、ショルダーとしても使用可能です。





何か気になる点などございましたら、お気軽にコメントください。





※目立つ傷や汚れはありませんが、多少の擦れや使用感はあります。(写真をご参照ください)

※値下げ交渉は対応しておりませんので、ご了承お願い致します。

※自宅保管をご理解いただき、ノークレームノーリターンでお願い致します。

※他商品と合わせてご購入いただける場合のみ、送料分お値下げさせていただきますので、お気軽にご相談ください。



#GUCCI #グッチ #ハンドバッグ #ショルダーバッグ #2wayバッグ #バンブー #レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】GUCCIグッチ＊ハンドバッグバンブー