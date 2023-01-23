『ココマイスター 【美品】ブライドル・ミニダレス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 02時 30分に出品され04月05日 02時 30分に終了予定です。即決価格は24,070円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ココマイスター

Bridle Mini Dullesbag ブライドル・ミニダレス

ロイヤルブラウン

ブライドルレザー

サイズ）

Ｗ29cm x Ｈ22.5cm x Ｄ13cm

ハンドル：14cm (若干の誤差はご了承下さい。)



付属品）鍵

その他の付属品はありません。簡易的梱包で発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ココマイスター

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ココマイスター

【美品】ブライドル・ミニダレス