『STRAY RATS (ストレイラッツ) サイクルジャージ 半袖 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 53分に出品され03月15日 20時 53分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー: 黒、白

サイズ: Lサイズ

素材と着心地: ポリエステル製で、軽量かつ通気性に優れています。



STRAY RATS (ストレイラッツ)

MIAMI(マイアミ)発のブランドで、

ストリートウェアをベースに活躍しているブランドです。



サイクルジャージ、またはパンチの効いた普段着としても使えます。

大胆なグラフィックプリントで、スタイリッシュでありながら、色んな場面で使える柔軟なアイテムです！



未使用

値引可能◎

メルボルン・MELBOURNE PAM STOREで購入。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STRAY

RATS

(ストレイラッツ)

サイクルジャージ

半袖 黒