『phatrnk マリアロゴ ロンT ⑦ M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 05時 36分に出品され04月01日 05時 36分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気商品で即完売した商品です。



新品未使用です。



着丈 70

身幅 54

肩幅 49

袖丈 61



となっております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ phatrnk

マリアロゴ

ロンT

⑦

M