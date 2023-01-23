『WACKOMARIA 23SS VARSITY JACKET スタジャン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 05時 38分に出品され03月21日 05時 38分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WACKOMARIA VARSITY JACKET

(23SS-WMO-BL05) 刺繍なし



サイズ→L

カラー→ブラック

QUALITY→WOOL 90%

NYLON 10%

COW HIDE



3回ほど着用しましたが、目立った汚れや傷はなく新品に近い状態です。



タグ付きです。

値下げ交渉も可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WACKOMARIA

23SS

VARSITY

JACKET

スタジャン