『ビジネスバック 大容量 防水【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 15時 15分に出品され03月03日 15時 15分に終了予定です。即決価格は11,112円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 G-1719-T





／

ご覧頂きありがとうございます！！

＼

◎開店以来♪大好評♪

◎人気?売れ筋品を取り揃えました。

なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。

◎1~3日以内での発送完了を目指しております。









【防水性＆耐摩耗性】

防水性に優れた素材なので、撥水性、防汚効果が良く、また耐摩擦性に優れています。



【大容量】

サイズ(cm)：約29*16*43.5(Ｌ*Ｗ*Ｈ) 重量：1kg

奥行は必要時に拡張可能で、容量が30％増加します。日帰りや2-3泊に最適なサイズです。



【盗難防止設計】

背面には隠れた盗難防止ポケットが付いているので、財布、スマホなどの貴重品を入れても安心です。



【便利な収納】

カード類を取り出しやすく、地下鉄やバスでの乗車時に便利です、

専用のコンピュータポケットがあるので、PCなども安心して収納できます 。



【軽量＆長距離移動が楽】

軽量素材＆薄型なので重さも気にならず、長距離移動でも疲れにくいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ビジネスバック

大容量

防水