『Loro Piana ロロピアーナ ワンピース ひざ丈 ノースリーブ シルク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 30分に出品され03月17日 11時 30分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♡(*▽*)♡106



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【商品説明】



Loro Piana ロロピアーナ

ウエスト紐ベルト付きのノースリーブひざ丈ワンピースです✨✨



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【カラー】



写真をご覧くださいませ♪

パープル

紫



※素人撮影の為、実物と多少異なって見える場合があるかもしれませんm(_ _)m

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【サイズ】

40

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【平置きサイズ】



着丈/87cm

身幅/43cm



※素人採寸ですので多少の誤差につきましては、ご了承くださいませm(_ _)m

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【状態】



首周りとその下あたりに白い汚れがあります（写真9）



※感じ方には個人差がございますので、ご理解の上ご購入いただきますようお願いいたしますm(_ _)m

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【その他】



※検品は丁寧に行っておりますが、汚れ等の見落としがある可能性があります。

そのようなことも考慮した上での金額設定になっておりますので、ご容赦ください。



※保管・梱包でシワが出来る可能性がありますので、ご容赦ください。



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#yushop♡1点もの商品一覧はこちら♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ロロピアーナ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Loro

Piana

ロロピアーナ

ワンピース

ひざ丈

ノースリーブ

シルク