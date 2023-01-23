『エルメス フールトゥ MM ハンドバッグ トートバッグ キャンバス ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 21時 09分に出品され04月18日 21時 09分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド...HERMES



カラー···ブラック



エルメス/型名···フールトゥ



エルメス/バッグサイズ···MM



素材...キャンバス



【サイズ】

約 縦30㎝×横42㎝×幅10㎝



【状態】

サイドの部分に破れがあります。

お写真を必ずご確認くださいませ。

表面には汚れなどもなく、まだまだ使用できるお品です。



【商品説明】

通学通勤に最適なトートバッグです！

パソコンやA4のファイル、ノートなどたくさん入るバッグです。



#かなひなブランド部屋

#通勤バッグ

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#定番 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルメス

フールトゥ

MM

ハンドバッグ

トートバッグ

キャンバス

ブラック