『Dyson Airwrap ドライヤー 付属品付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 59分に出品され03月10日 14時 59分に終了予定です。即決価格は13,260円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能スタイリング】

Dyson Airwrapは、熱ダメージを抑えながら、さまざまなスタイルを実現するための革新的な美容家電です。3つの異なるアタッチメントを使用することで、カール、ストレート、ボリュームを簡単に作り出すことができます。



【取り外し可能なフィルター】

フィルターは簡単に取り外し可能で、メンテナンスが容易です。これにより、長期間にわたって高い性能を維持できます。



【便利なケーブル長】

約2.5メートルのケーブルは、使いやすさを考慮した設計で、自由に動き回ることができます。



- ブランド: Dyson

- モデル: Airwrap

- 付属品: 3つのアタッチメント（ブラシ、カール、ストレート）

- フィルター: 取り外し可能なフィルター

- ケーブル長: 約2.5メートル

- 色: ローズゴールドとグレー



ご覧いただきありがとうございます。



購入年数:2023年購入

23年日本限定カラー



切り替えて使ったりしましたので、接続するところの漆が少し落ちてます。

それ以外問題ないと思います。

動作確認済みです。

お値下げは考えておりません。即購入可能です。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: やや傷や汚れあり